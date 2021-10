Incendio nella notte a Milano, 4 auto distrutte dalle fiamme

Quattro auto devastate dalle fiamme. Questo il risultato dell'incendio avvenuto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, verso le 4, all'altezza di via Ripamonti 66, zona sud di Milano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Tra le auto distrutte nell'incendio anche quella di un istituto di vigilanza.

I militari hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Al momento, comunque, non sono stati individuati elementi che possano far pensare a un incendio doloso: sul luogo non vi erano tracce di inneschi o liquido infiammabile.