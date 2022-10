Incendio a Milano in un appartamento di via Rizzoli, 17 evacuati

Incendio in un appartamento di via Rizzoli a Milano, nella periferia nord-est, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre. L'alloggio che ha preso fuoco si trova al piano terra. Le fiamme sono divampate intorno alle quattro meno venti. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno evacuato tutta la scala (17 appartamenti distribuiti su otto piani).

Poi, verificate le condizioni, tutti i residenti hanno potuto fare ritorno nei loro alloggi, ad esclusione di quello in cui è scoppiato l'incendio e quello sovrastante (disabitato), per il quale sono in corso verifiche di stabilità. I sanitari del 118 hanno portato in ospedale, in codice giallo, quattro persone, tra cui un bambino, per gli accertamenti medici.