Milano, ancora un incendio in via Rizzoli, i residenti: "Siamo stufi"

Brucia ancora via Rizzoli. Dopo l'incendio nella colonia felina lo scorso 18 gennaio, i roghi appiccati alla spazzatura lo scorso ottobre e le tante denunce per i fumi tossici del 2019, ancora una volta le fiamme si sono levate al cielo in questa strada del quartiere Cimiano, periferia nord est di Milano. È accaduto nella tarda serata di mercoledì 3 febbraio, quando sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco.

Ad essere distrutte dall'incendio - nel quale per fortuna non è rimasto coinvolto nessuno - sono state alcune baracche presenti in prossimità degli orti, di cui alcune sarebbero abitate anche da diversi anni. Le fiamme sono state domate nell'arco di circa un'ora.

A lamentare una situazione in cui i fumi sprigionati dai frequenti roghi rendono l'aria irrespirabile sono i residenti della zona. "La colonia felina per fortuna e? salva ma siamo stufi come residenti, c'è anche un distributore di benzina li? vicino, quindi la situazione è anche potenzialmente pericolosa", scrive Davide R. a MilanoToday.

"Questo pezzo di terra e? tutto occupato di baracche e orti - continua il cittadino -, vogliamo la bonifica, abbiamo scritto gia? al sindaco e vicesindaco, sono al corrente di tutto. Caterina Antola, la presidente del municipio 3 dice che quello e? terreno Inps e il Comune non puo? fare nulla. Ma noi intanto continuiamo a respirare aria tossica: i condotti di aspirazione nelle case nuove buttano dentro tutto il fumo".

"C'è anche un progetto bellissimo, 'Re Lambro', che collegherebbe con una ciclabile via Rizzoli al Parco Lambro - conclude il residente -, ma di fatto è bloccato per via di questo terreno e per colpa della burocrazia, essendo competenza dell'Inps". A metà gennaio, sempre nella via vicino agli orti, era andata a fuoco una colonia felina. La volontaria che porta il cibo ai gatti - che erano riusciti a scappare - aveva presentato denuncia sospettando il rogo avesse origine dolosa. Le cucce e i rifugi per gli animali erano già peraltro andati distrutti in un altro incendio lo scorso settembre.