Incendio in via Rubens, 3 scooter e un'auto distrutti dalle fiamme

Tre scooter e un'auto divorati dalle fiamme. È il bilancio dell'incendio scoppiato nella serata di mercoledì 2 dicembre, verso le 23, in via Rubens, zona De Angeli.

A lanciare l'allarme, vedendo il fuoco avvolgere i quattro veicoli, è stato un passante. Dopo la sua chiamata sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito da un motorino per poi coinvolgere anche gli altri due scooter e l'auto. Al momento i vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti per stabilire le cause. Non è escluso l'origine dolosa dell'incendio che potrebbe anche essere stato appiccato da un piromane.