Incendio a Milano, bicicletta in fiamme: palazzo evacuato

L'accaduto in via Saponaro, zona sud di Milano, verso le 23 di martedì 11 maggio

Una bicicletta in fiamme e 12 persone evacuate da un palazzo. Incendio in via Michele Saponaro, periferia sud di Milano, poco prima delle 23 di martedì 11 maggio. Sul posto sono accorsi 4 mezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze del 118.

Oltre a domare il rogo, i vigili del fuoco hanno evacuato il primo piano di un edificio, sede di una casa di accoglienza. Dodici le persone che hanno dovuto lasciare lo stabile, di cui una, dopo essere stata soccorsa dagli operatori di Areu, è stata portata in ospedale.

Al momento sono in corso accertamenti per capire cosa abbia potuto provocare l'incendio che grazie all'intervento dei caschi rossi è stato spento nell'arco di meno di un'ora.