Incendio in via Settembrini: fiamme in una casa, evacuati 15 appartamenti

Incendio domenica mattina nel palazzo al civico 7 di via Settembrini, a poca distanza dalla stazione centrale di Milano. Il rogo, stando a quanto finora appreso, è divampato nell'appartamento al piano rialzato: le fiamme si sarebbero originate dalla cucina per poi estendersi al resto dell'abitazione.

Sul posto, allertati dal proprietario della casa interessata dall'incendio, sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno evacuato una quindicina di appartamenti del condominio - che conta sei piani - perché l'edificio si era riempito di fumo.

Soltanto uno dei residenti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, alla clinica San Giuseppe, per una lieve intossicazione. Al termine dell'intervento dei soccorritori, tutti hanno fatto rientro nelle loro abitazioni. Per permettere l'intervento dei pompieri, il traffico è stato chiuso tra via Settembrini e via Boscovich.