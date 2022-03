Incendio in via della Spiga a Milano, gravissimo Tomaso Bracco

Incendio venerdì mattina in via della Spiga, pieno centro di Milano, nel Quadrilatero della moda. Il rogo, stando alle prime informazioni apprese, è divampato verso le 10 in un appartamento al secondo piano del condominio al civico 36, di proprietà della famiglia Bracco. Sul posto sono immediatamente intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dall'abitazione un uomo di 51 anni, privo di sensi.

Il ferito è Tomaso Renoldi Bracco, nipote di Diana Bracco, presidente dell'omonimo gruppo - uno dei colossi farmaceutici italiani - ed ex presidente di Expo 2015 Spa. Anche il 51enne risulta nella governance di Bracco, con un ruolo nel consiglio di indirizzo della fondazione. L'uomo sarebbe stato trovato nella camera da letto dell'abitazione, al cui interno pare ci fossero anche alcuni collaboratori domestici.

Intossicato e con serissime ustioni su gran parte del corpo, il 51enne è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda, dove si trova ora ricoverato. Quando i sanitari sono arrivati, Bracco era in arresto cardiocircolatorio: i medici gli hanno praticato il massaggio cardiaco durante il viaggio verso l'ospedale nel disperato tentativo di far ripartire il suo cuore.

Video | Il rogo e i soccorsi in via della Spiga

All'opera anche i militari della Pmz Duomo e del nucleo Radiomobile e i sanitari di Areu, arrivati con due ambulanze e due auto mediche. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, che saranno accertate dalle successive indagini. Via della Spiga è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorsi. Su tutta la zona è stata a lungo ben visibile un'alta colonna di fumo. A scopo precauzionale è stata evacuata la scuola che si trova in via Santo Spirito, a poche decine di metri dall'appartamento andato a fuoco.