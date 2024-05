Incendio a Legnano, fiamme in un appartamento: ustionato il proprietario

Un uomo di 46 anni ustionato e un appartamento devastato dalle fiamme. È il bilancio di un incendio scoppiato in via Ticino a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di martedì 14 maggio.

Le fiamme si sono scatenate poco dopo le 10.30 in un appartamento al secondo e ultimo piano di una casa di corte al civico 7. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con personale di Legnano e Busto Arsizio.

Il 46enne, che durante l’incendio si trovava all’interno dell’abitazione, invece, è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso di Legnano in codice giallo. Ha riportato ustioni al volto, ma anche una leggera intossicazione da fumo. Ignote le cause che hanno portato all’incendio. Sul caso sono in corso accertamenti.