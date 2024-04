Per fare luce in casa accende delle candele ma incendia l'appartamento

Non ha la corrente elettrica in casa e per fare luce decide di accendere alcune candele ma manda a fuoco l'appartamento. È avvenuto a Milano, in via Sergio Tofano, attorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì. Per fortuna le fiamme non hanno interessato le altre abitazioni dell'edificio e solo un volontario della protezione civile è rimasto intossicato ma in modo non grave.

La protagonista della vicenda è una donna descritta come un'accumulatrice seriale. A quanto pare, l'abitazione della donna era senza corrente elettrica e per fare luce la donna ha usato alcune candele. Le piccole torce, per cause ancora da accertare, sono entrate in contatto con materiale infiammabile accatastato e hanno bruciato l'intera abitazione, al decimo piano del condominio.

Una parte dell'edificio, al civico 3, è stata evacuata per permettere ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. A restare intossicato nell'incendio è un volontario della Protezione civile che per primo si era attivato per cercare di spegnere le fiamme. È stato trasportato all'ospedale Niguarda per accertamenti.