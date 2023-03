Incendio in pieno centro a Milano, evacuato un palazzo

Incendio in centro a Milano nel pomeriggio di martedì 7 marzo. Una cabina elettrica posizionata in una cantina al civico 1 di via Piatti (una traversa di via Torino) è stata avvolta dalle fiamme.

Tutto è accaduto intorno alle 14:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti 6 mezzi dei vigili del fuoco che hanno evacuato tutto il palazzo e domato le lingue di fuoco. Non risultano persone ferite, ma un elettricista Enel che stava lavorando sul quadro è rimasto leggermente intossicato dal fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con due ambulanze. Nessuna persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Per permettere le operazioni di soccorso parte di via Torino è stata chiusa temporaneamente al traffico dalla polizia locale.