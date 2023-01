Incendio in un appartamento a Milano: morta una donna

Una signora è deceduta dopo essere rimasta coinvolta nell'incendio scoppiato all'interno del suo appartamento. L'accaduto nella serata di lunedì 16 gennaio, intorno alle 20.40, in via Val Daone 1, zona Niguarda.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un'automedica del 118 e i vigili del fuoco. La donna, una 79enne italiana, è stata trovata in arresto cardiaco, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove però non ce l'ha fatta. Il decesso sembra associato a un'intossicazione da fumo.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno domato il rogo, che si è propagato al secondo piano dell'edificio. Ancora da accertare le cause dell'incendio.