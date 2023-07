Incendio a Milano, fiamme in un palazzo: evacuate 80 persone, 10 mezzi dei pompieri al lavoro

Le fiamme nel cuore della notte. Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano, teatro di un rogo che si è verificato nel condominio al civico 5 di via Valle Antrona, in zona Baggio.

Stando a quanto finora riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, le fiamme sono divampate - per cause ancora in corso di accertamento - in un appartamento all'ottavo piano, andato completamente distrutto. I pompieri, intervenuti con 10 mezzi e una trentina di uomini, hanno evacuato tutto il palazzo a scopo precauzionale.

Sono almeno una settantina le persone che sono state costrette a lasciare l'edificio. Al momento comunque non vengono segnalati feriti, ma le operazioni dei caschi rossi sono ancora in corso.