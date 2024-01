Incendio in una palazzina dormitorio: tutti evacuati, 11 feriti

Incendio in uno stabile di due piani in via Varesina a Milano, al civico 211. È successo domenica pomeriggio. Le fiamme sono divampate al piano tera, all'interno di un locale che parrebbe adibito a dormitorio abusivo.

Sul posto i vigili del fuoco di Milano, la polizia e i sanitari del 118. Tutti gli occupanti della palazzina (16 persone) sono stati evacuati, e 11 di loro, feriti in modo lieve, hanno fatto ricorso alle cure dei soccorritori.

I vigili del fuoco hanno circoscritto in breve le fiamme mettendo in sicurezza il locale.