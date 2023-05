Incendio in centro a Milano, esplode un furgone: fiamme anche nei palazzi

Un grosso incendio è divampato all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari nella tarda mattinata di giovedì 11 maggio. Il rogo, stando a quanto trapelato, pare sia stato causato da un furgone parcheggiato in strada. Le lingue di fuoco si sono estese a cinque automobili parcheggiate nelle vicinanze e a una palazzina. Per il momento risulta esserci un ferito, un uomo ustionato a una mano.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. Alcuni testimoni hanno riferito a MilanoToday di aver sentito delle esplosioni, non è escluso che all'interno del furgone o nelle sue vicinanze ci fossero delle bombole (non è ancora chiaro di che natura).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incendio, video Pau Santanal/MilanoToday

Polizia locale, carabinieri e agenti della questura hanno evacuato alcuni palazzi di via Pier Lombardo 19 e una scuola (l'istituto Suore Mantellate). Tutti i bambini presenti nell'istituto al momento dell'esplosione stanno bene.