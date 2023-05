Nuovo principio d'incendio all'incrocio tra via Vasari e via Pier Lombardo

Principio d'incendio, venerdì mattina alle sette, nello stesso punto in cui giovedì sono esplose alcune bombole d'ossigeno a bordo di un furgone, causando un vasto incendio con due feriti. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Milano, specificando che alcune persone avevano visto del fumo e hanno chiamato per l'intervento.

Resta chiusa al traffico via Pier Lombardo tra via Vasari e via Tiraboschi, almeno fino a giovedì 18 maggio, garantendo il transito pedonale verso le attività presenti. E sarà chiusa fino a lunedì 15 maggio la scuola delle suore mantellate. E continua a non essere agibile, per il momento, l'edificio residenziale interessato dalle fiamme. I vigili del fuoco sono al lavoro per valutare l'agibilità dei singoli appartamenti.

L'incendio

L'incendio risale a poco prima di mezzogiorno di giovedì, originato nel vano motore di un furgone che stava attraversando il quartiere. Quando il fuoco si è propagato al cassone del mezzo, sono state investite le bombole d'ossigeno, provocando varie esplosioni e facendo divampare le fiamme. L'autista del furgone ha riportato ustioni alle mani e a una gamba ed è stato medicato al pronto soccorso in codice giallo, mentre un'anziana suora è caduta durante l'evacuazione ed è stata portata in ospedale in codice verde. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per incidente sul lavoro. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Milano Beppe Sala.

Le esplosioni

"Di per sé l'ossigeno non sarebbe infiammabile, ma un ambiente ricco di ossigeno è quello ideale per propagare la combustione di qualsiasi combustibile presente - ha precisato un chimico interpellato da MilanoToday -. E più c'è ossigeno più la combustione diviene violenta. Una volta raggiunta la temperatura che causa una pressione superiore alle 200 atmosfere, le bombole possono scoppiare e l'ossigeno alimenta molto bene le fiamme - ha puntualizzato l'esperto -. Quando poi inizia a partirne una, le altre scoppiano per simpatia (si dice proprio così, significa propagazione dello scoppio). L'unico modo per impedirlo sarebbe poter raffreddare, ma prima che arrivino i vigili del fuoco, per di più in centro città è pressoché impossibile".

Nessun pericolo per la qualità dell'aria

Arpa ha fatto sapere che non c'è nessun pericolo per la qualità dell'aria. "Nel luogo dell'incendio ci sono pochi valori residui di composti organici volatili, a concentrazioni basse, ma già a 50 metri di distanza non ci sono alterazioni della qualità dell'aria", ha fatto sapere Antonella Masala dell'ufficio stampa di Arpa. L'agenzia regionale per la protezione ambientale ha precisato che potrebbe esserci solo qualche valore alterato dato dal monossido di carbonio sprigionato dalla combustione. "Fortunatamente non c'è stata emissione nell'atmosfera di sostanze tossiche, essendo coinvolto un furgone e non un'attività produttiva", ha puntualizzato Cristina Colombi, referente territoriale di Arpa per la qualità dell'aria.