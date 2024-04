Incendio in un edificio: tre persone intossicate, condonimio evacuato

Incendio in un edificio in zona Barona a Milano. Tre persone intossicate. Le fiamme, divampate attorno alle 14 di lunedì, hanno interessato lo scantinato di un edificio di edilizia popolare in via Voltri, angolo Lago di Nemi.

Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di via Messina che nel giro di poche decine di minuti hanno bonificato l'area. L'edificio di tre piani è stato evacuato a scopo precauzionale ma terminate le operazioni di messa in sicurezza i condomini potranno rientrare nelle rispettive abitazioni.

Tre persone sono rimaste leggermente intossicate a causa dell'inalazione dei fumi. Sul posto oltre ai vigili del distaccamento di via Darwin, il 118 e la polizia di Stato.