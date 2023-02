Incendio in un appartamento a Milano in via Costantino Baroni

Un incendio si è sviluppato a Milano nella mattinata di venerdì 17 febbraio. È successo al Gratosoglio, in via Costantino Baroni 102, in un appartamento situato al quarto piano di un stabile che, in tutto, conta nove piani.

Le fiamme sono divampate intorno alle undici e mezza di mattina nella cucina dell'appartamento, che in quel momento era vuoto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con cinque mezzi.