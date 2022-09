Incendio in centro a Milano: fiamme in un appartamento

Un appartamento di viale Abruzzi a Milano è stato interessato da un incendio nella notte tra giovedì e venerdì 16 settembre. Il rogo, divampato al quinto piano di un palazzo al civico 39, è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e non risultano feriti.

Sono stati alcuni inquilini dello stabile a notare le lingue di fuoco e a chiamare il 115. Il rogo, nel dettaglio, era confinato a un mobile solo e stava devastando un appartamento vuoto al quinto piano dello stabile. L'incendio è stato domato senza particolari problemi; il palazzo non è stato evacuato durante le operazioni.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.