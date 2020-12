Milano, incendio in viale Aretusa: spessa nube di fumo, evacuato un palazzo intero

Incendio in viale Aretusa a Milano (zona Gambara) nella mattinata di mercoledì 9 dicembre. Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono divampate intorno alle 11 in una cantina del palazzo.

L'intero immobile è stato invaso dal fumo e i pompieri, intervenuti sul posto con diversi mezzi, lo hanno evacuato mentre una squadra si è occupata del rogo. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le lingue di fuoco, sul caso sono in corso accertamenti.