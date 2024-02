Incendio in viale Fulvio Testi: alta colonna di fumo nero

Incendio in un palazzo Viale Romagna a Cinisello Balsamo nel primo pomeriggio di mercoledì 15 febbraio. Le fiamme sono divampate intorno alle 14 e hanno interessato un appartamento all'ottavo piano.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con diversi mezzi tra autopompe e autoscale. Le fiamme, più nel dettaglio, hanno interessato i balconi della struttura alzando un'alta colonna di fumo scuro era visibile da gran parte della città.

Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Non solo, la struttura non ha subito danni strutturali.