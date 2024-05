Incendio a Milano: tre auto devastate dalle fiamme

Attimi di paura nella mattinata di giovedì 9 maggio a Milano. Una macchina ha preso fuoco in viale Jenner, a pochi passi da piazzale Maciachini. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un'auto, una Renault Clio vecchio modello. Il rogo si è sviluppato intorno alle 9.15, ma le cause non sono ancora chiare. Nell'incendio hanno preso fuoco anche le due vetture parcheggiate vicino, una Opel Zafira e una Citroen C3, che sono rimaste gravemente danneggiate.

Sulla banchina centrale di viale Jenner, quella che divide a metà la carreggiata e su cui spesso sono parcheggiate le auto, resta la carcassa della macchina: interni e pneumatici sono ridotti in cenere. Passanti e residenti hanno dato l'allarme, la colonna di fumo era visibile dal centro di Milano.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 9.20. I pompieri intervenuti sul posto hanno domato le fiamme e spento in pochi minuti l'incendio. Spetta, ora, agli agenti della polizia locale capire se il rogo sia stato doloso o se le fiamme si siano sviluppate per altre ragioni. Intanto, Atm ha fatto sapere che a causa delle operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo la linea 82 subisce dei ritardi.