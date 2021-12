Incendio a Milano, albero di Natale in cortocircuito: donna gravissima

Una donna gravemente ferita e un'abitazione devastata dalle fiamme. Questo il bilancio dell'incendio scoppiato, per via di un cortocircuito provocato dalle luci di Natale, in un appartamento di viale Piceno, zona est di Milano, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 dicembre.

Pochi minuti prima della mezzanotte, sul posto, al civico 37 del viale, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, 118, con quattro ambulanze e due automediche, e polizia di Stato. Dopo lo scoppio dell'incendio nella casa, al terzo piano, 25 persone dello stabile sono state evacuate e alcune di loro sono state alloggiate altrove dal personale della protezione civile.

Video | La casa distrutta dalle fiamme

A rimanere ferita una 64enne italiana, padrona di casa dell'appartamento bruciato, la quale è stata trasportata in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Policlinico di Milano a causa delle ustioni di secondo grado riportate a viso e torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna era cosciente. Trasferita poi al Niguarda, si trova in pericolo di vita. La donna al momento dell'incendio si trovava con il figlio e la nipotina, residenti a Londra, che per fortuna non sono rimasti feriti. A trovarla per strada, ustionata, alcuni agenti di rientro dal turno serale, accorsi sentendo urla e il rumore di vetri infranti.

Soccorso anche un vigile del fuoco 23enne, che è stato accompagnato all'ospedale in codice verde a causa di un lieve infortunio subìto al termine delle operazioni di spegnimento. Affidati alla polizia di Stato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incendio, causato dalle luci dell'albero di Natale, che sono cadute sul divano e hanno preso fuoco dopo un cortocircuito.