Incendio a Milano, furgone e auto in fiamme: alta colonna di fumo nero nel cielo

Una colonna di fumo nero ben visibile da tante zone della città. E i soccorritori al lavoro per domare le fiamme. Incendio mercoledì mattina in viale Romagna a Milano, dove - stando alle prime informazioni finora apprese - un furgone della Bartolini, che sembra fosse in sosta, ha preso fuoco in strada. Nel rogo sono poi rimasti coinvolti altri veicoli che erano parcheggiati e che sono andati bruciati.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 11.30 all'incrocio con via Pascoli, proprio davanti alla Casa dello studente, la residenza universitaria del PoliMi. I ragazzi sono usciti dalla struttura, ma solo a scopo precauzionale, e sono poi rientrati senza problemi qualche minuto dopo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina e gli agenti della polizia locale. Per permettere ai pompieri di operare, i ghisa hanno chiuso al traffico la strada, con inevitabili rallentamenti. Al momento non vengono segnalti feriti né persone coinvolte nell'incendio.