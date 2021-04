Incendio a Milano, fiamme in un condominio: due persone intossicate

Il rogo verso le 10 in un appartamento al civico 11 di viale Romagna

Mattinata di paura, quella di mercoledì, a Milano, teatro di un incendio scoppiato all'interno di un appartamento del condominio al civico 11 di viale Romagna, in zona Dateo.

L'allarme è scattato attorno alle 10 e sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, lavorando per domare le fiamme che hanno causato una densa nube di fumo e un odore di bruciato che sono distintamente avvertiti in Città Studi e in tutti i quartieri limitrofi.

Il rogo, stando a quanto finora appreso, è divampato nell'abitazione al secondo piano del palazzo, che ne conta nove. Sul posto anche i soccorritori del 118 con diversi mezzi che hanno prestato le prime cure a tre persone intossicate dopo aver inalato i fumi dell'incendio. Due di loro, un uomo di 84 anni e una donna di 72, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Mentre un'anziana di 97 anni è stata portata, in verde, alla clinica di Città Studi.