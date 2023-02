Incendio in un condominio a Milano: intossicati alcuni residenti

Un incendio in un appartamento ha provocato momenti di paura all'interno di un condominio in viale Teodorico, a Milano. Le fiamme, scoppiate attorno alle 22, sono partite da un'abitazione al secondo piano della palazzina di 8.

Il fumo ha causato l'intossicazione di alcuni residenti ma nessuno in modo grave, tanto che non è stato necessario portarli in ospedale. Sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con l'aiuto degli agenti della polizia di Stato e il personale del 118.

I soccorritori sul posto: foto