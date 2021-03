Incendio in via Washington a Milano, fiamme da uno scantinato: grossa nube di fumo nero

Un incendio è divampato in uno scantinato al civico 52 di via Washington a Milano nella mattinata di domenica 14 marzo.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le fiamme, che avevano sollevato una densa nube di fumo nero, sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con alcuni mezzi. Due persone, due uomini di 25 e 52 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti perché leggermente intossicate, le loro condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni.

Secondo quanto riferito a *MilanoToday* dalla Cenrale operativa di via Messina il rogo sarebbe divampato da uno scantinato in cui si stavano ricaricando alcune batterie per scooter elettrici.