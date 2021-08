Grosso incendio in un edificio a Milano: il video impressionante

Decine di chiamate ai vigili del fuoco e al 118. Paura per un incendio scoppiato all'interno di un edificio in via Giacomo Antonini a Milano, nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 17.30. La struttura, nota come Torre Moro, è stata totalmente avvolta dalle fiamme. E si teme possano esserci persone al suo interno.

In cielo si è elevata un'alta colonna di fumo visibile da molte zone della città, distanti anche molti chilometri da zona Famagosta, dove si trova la torre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e il 118 con dieci ambulanze, cinque automediche e l'elisoccorso. Non è ancora chiaro se ci sono persone ferite o intossicate: sono in corso le operazioni di spegnimento del fuoco. I soccorritori sono sul posto, accompagnati anche dalle forze dell'ordine: polizia di Stato e polizia locale.

Cos'è la Torre dei Moro di Milano

L'edificio è composto da 16 piani ed è alto circa 60 metri. Il complesso è costituito da due piani interrati, nei quali si trovano autorimesse, posti auto, locali tecnici e cantine, un piano fuori terra utilizzato da alcune attività commerciali, una parte superiore in cui sono state realizzate unità immobiliari disposte su due livelli.

Secondo quanto appreso da MilanoToday le fiamme si sarebbero propagate in fretta a causa del rivestimento della facciata, composto in parte da polistirolo.