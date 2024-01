Grosso incendio al tetto di una villa

Un grosso incendio è divampato in una villa a due piani di Agrate Brianza, in via Cesare Battisti, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. Verso le tre, le squadre dei vigili del fuoco di Monza sono intervenuti per spegnere le fiamme, che si erano sviluppate sul tetto. Sul posto l'autopompa e l'autoscala di Monza, l'autopompa e l'autobotte di Vimercate e il carro soccorso di Desio.

Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto in tutto 4 ore di lavoro. All'alba le squadre hanno lasciato l'abitazione. Sul posto anche i sanitari del 118 in via precauzionale, anche se, per fortuna, nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche: illesi gli abitanti della villa.