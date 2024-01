Incendio in una villetta nella notte: famiglia evacuata

Attimi di paura per una famiglia nella notte tra lunedì e martedì, nel Milanese, a Cesate. Nella loro casa, una villetta in via XXXV aprile, è scoppiato un incendio per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con le squadre di Sesto San Giovanni, Garbagnate e Saronno. I pompieri hanno circoscritto immediatamente le fiamme e messo in sicurezza l'area. Evacuata una famiglia di tre persone anche se per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato.