Villetta a fuoco nel Milanese

Sei squadre dei vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio. Intorno alle 7 di martedì 22 novembre una villetta è andata a duoco in via Silvio Pellico a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano.

(Carabinieri e vigili del fuoco sul posto)

Sul posto oltre ai mezzi dei caschi rossi, anche polizia locale, 118 e carabinieri. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. La casa, due piani più sottotetto, a causa delle fiamme ha riportato gravi danni al tetto.