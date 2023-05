Grosso incendio a Vimodrone (Milano): evacuato edificio

Un grosso incendio si è sviluppato in un magazzino situato al piano terra di una palazzina di 8 piani, a Vimodrone (Milano). Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di mercoledì al civico 63 di un condominio in via Santa Rita.

Sul posto sono subito intervenute sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale meneghino. Stando alle prime informazioni diffuse, l'intero edificio è stato evacuato e non ci sarebbero persone ferite, né intossicate.

Presenti anche il personale sanitario e le forze dell'ordine. Non è ancora nota la causa che ha scatenato l'incendio, la cui alta colonna di fumo era visibile anche da chilometri di distanza.