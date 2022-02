Il senatore Pd finito (non indagato) nell'inchiesta sullo spaccio di droga: "Estraneo"

C'è anche il nome del senatore del Partito democratico Tommaso Cerno, eletto nel collegio di Milano centro nel 2018, nell'inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti che, nell'autunno del 2021, ha portato a trentanove arresti a Roma, tra cui la sorella di Ornella Muti. Cerno non è indagato ma il suo nome è finito agli atti dell'indagine, i cui fatti risalgono ai mesi di settembre e ottobre del 2019. Agli atti è scritto che uno dei presunti capi della banda di pusher e la sua complice "cedevano sostanza stupefacente del tipo di cocaina" ad un ragazzo per conto di Cerno.

Il senatore è stato sentito dai carabinieri e ha smentito di avere a che fare con le compravendite di droga. In una nota ha spiegato di avere frequentato in quel periodo "una persona finita sotto inchiesta" e di essere dunque "completamente estraneo" alla vicenda: "A quel tempo aveva una relazione con una persona che ha avuto problemi con la giustizia e che ha frequentato casa mia - ha aggiunto Cerno contattato dall'Adnkronos - ma non ho mai avuto rapporti con i pusher arrestati. Evidentemente non era la persona giusta ma io non ho compiuto alcun reato e non c'entro nulla con questa inchiesta".