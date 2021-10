Inchiesta sulla destra milanese, i pm stanno ascoltando il giornalista infiltrato

Sono iniziati nella mattinata di mercoledì 6 ottobre gli interrogatori di alcuni personaggi al centro dell'inchiesta di Fanpage sui legami della destra, sul presunto finanziamento illecito e riciclaggio.

In particolare gli inquirenti stanno sentendo come testimone il giornalista che si è infiltrato e ha portato alla luce l'inchiesta che vede indagati Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia e Roberto Jonghi Lavarini, detto il 'Barone Nero'.

La scorsa settimana la procura aveva aperto un fascicolo (affidato ai pm Piero Basilone e Giovanni Polizzi) in seguito ad un esposto di Europa Verde sull'inchiesta giornalistica di Fanpage nella quale, a un giornalista 'infiltrato' che si era finto consulente d'impresa, Jonghi Lavarini e Fidanza prefiguravano la possibilità di finanziare 'in nero' la campagna elettorale di Chiara Valcepina e Francesco Rocca alle comunali di Milano del 3 e 4 ottobre (entrambi sono stati eletti).

Nel video, mandato in onda anche da Piazzapulita, si sente Jonghi Lavarini suggerire un sistema di 'lavatrici', ovvero di società compiacenti a cui versare il denaro affinché poi loro lo versino al conto corrente della campagna elettorale come finanziamento in regola, mentre Fidanza suggerisce al finto consulente d'impresa di fare tutto con Jonghi Lavarini perché lui deve restare "pulito" ("in un anno e mezzo mi gioco la carriera politica").

Intanto, su ordine della procura, la guardia di finanza ha acquisito il girato integrale, che sarebbe di circa cento ore, da cui è stato poi montato il video diffuso dai media, e perquisito l'appartamento milanese di Jonghi Lavarini.