Affaire pandoro, Ferragni: "Sono a disposizione delle autorità per chiarire"

Chiara Ferragni è "a disposizione" delle autorità competenti per "chiarire quanto accaduto" e "risponderà esclusivamente a loro". È quanto ha fatto sapere attraverso una nota diramata ai media l'influencer attualmente indagata a Milano e a Cuneo per truffa aggravata nell'inchiesta sul caso del pandoro Balocco "Pink Christmas".

"In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, Chiara Ferragni, anche in qualità di ceo di Tbs Crew e di Fenice - si legge nel comunicato -, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".

Nei giorni scorsi anche Diego Della Valle, amministratore delelgato di Tod's, ha commentato il caso giudiziario dell'imprenditrice digitale (attualmente Ferragni sede nel cda della società). "Aspettiamo che la magistratura ci dica cosa è successo, quando lo dirà prenderemo una posizione precisa e coerentissima - ha chiosato Della Valle -. In un Paese civile ci sono i tribunali che stabiliscono chi ha torto o ragione, se ci vogliamo sostituire ai tribunali diventa complicato". "La cosa migliore è aspettare e chiedere alla magistratura che ci dica, per il bene di tutti, cosa è davvero successo", ha aggiunto Della Valle, precisando che "Ferragni con noi è sempre stata correttissima e molto collaborativa, quando c'era da sponsorizzare qualche progetto sociale lo ha sempre fatto".