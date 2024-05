Inchiesta Toti, l'ombra della mafia sul Pirellone. Chi sono i fratelli Testa

Arriva fin dentro il Pirellone l'inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con l'accusa di corruzione. Obbligo di dimora per i gemelli Testa. Esponenti di Forza Italia nella bergamasca, Arturo Angelo e Italo Maurizio sono accusati di corruzione elettorale con finalità di agevolare Cosa Nostra al nord. Dei due fratelli, Arturo lavora al Consiglio regionale della Lombardia nello staff del consigliere Jonathan Lobati che ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Territorio. Italo Maurizio, invece, è coordinatore della circoscrizione provinciale di Dalmine di Forza Italia.

Secondo gli inquirenti, i gemelli Testa, 63 anni e originari di Caltanissetta, sarebbero stati rappresentanti degli emigrati a Genova da Riesi (CL). Così avrebbero favorito la mafia siciliana, nello specificio il clan Cammarata. Nel comunicato sui dettagli dell'indagine si legge che tra le contestazioni mosse ad Arturo Angelo e Italo Maurizio c'è quella di "aver promesso posti di lavoro e il cambio di un alloggio di edilizia popolare per convogliare i voti degli elettori appartenenti alla comunità riesina di Genova, almeno 400 preferenze, e comunque siciliani verso la lista 'Cambiamo con Toti Presidente'".

La nota di Forza Italia

Dopo la notizia, Forza Italia ha provveduto alla sospensione dei fratelli Testa. In una nota il partito fondato da Silvio Berlusconi scrive: "A seguito dell'indagine che li ha visti coinvolti, sono stati sospesi gli iscritti Maurizio Testa e Arturo Testa. Forza Italia, totalmente estranea ai fatti, rivendica i suoi valori garantisti e attende la conclusione delle indagini ed eventuali esiti processuali". Il coordinatore del partito in Lombardia, Alessandro Sorte, si è detto certo della loro estraneità ai fatti. "Fiducia nella magistratura. Forza Italia è un partito garantista e siamo fiduciosi che possano dimostrare la loro estraneità - sostiene Sorte -. Sono persone che hanno 50 anni di attività politica alle spalle e che tutti conoscono in provincia di Bergamo e in Lombardia".

In passato Italo Maurizio era stato al centro di una polemica. In veste di assessore e consigliere del Comune di Boltiere si era dovuto dimettere dopo essere stato fotografato nel 2011 a Predappio mentre faceva il saluto romano.

In Consiglio regionale

Nella seduta del Consilio regionale di martedì 7 maggio si è parlato anche di questo. "Siamo di fronte a una pagina inquietante della politica italiana - ha detto Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione -. Noi siamo ovviamente garantisti, ma non possiamo non dirci preoccupati per il quadro che si andrebbe a delineare se le accuse fossero provate. Un quadro di forte opacità e rapporti con la criminalità organizzata nel nord Italia che va approfondito, quindi porteremo la questione in commissinoe speciale antimafia in Resione Lombardia per svolgere lì alcune valutazioni". Anche il M5s chiede immediata chierezza "affinché nemmeno il minimo dubbio possa essere avanzato in merito all’impermeabilità del Consiglio regionale lombardo riguardo possibili infiltrazioni mafiose".