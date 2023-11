Attraversa i binari ma inciampa, sviene e lo travolge un treno

Stava attraversando i binari a piedi quando è inciampato. Una volta a terra, avrebbe perso i sensi. Poi è stato travolto dal treno in arrivo. Lotta ancora tra la vita e la morte in ospedale l'uomo di 38 anni investito da un convoglio diretto a Milano Cadorna, all'altezza di un passaggio a livello a Inverigo (Como).

La ricostruzione del tragico incidente - avvenuto alle 7 del 28 novembre in via Magni - tenderebbe a escludere che si sia trattato di un gesto volontario. Per le forze dell'ordine, come racconta QuiComo, il 38enne sarebbe inciampato mentre tentava di attraversare i binari, prima che le sbarre si abbassassero. Poi sarebbe rimasto a terra perdendo i sensi mentre passava il treno che non lo avrebbe colpito in pieno. A quel punto sarebbe stato trascinato per diversi metri agganciato al convoglio.

Il macchinista avrebbe provato a frenare, ma purtroppo non è riuscito a evitare l'impatto. Il 38enne è stato soccorso dai mezzi del 118 ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove resta ricoverato in terapia intensiva