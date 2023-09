Inciampa nello sportello della lavastoviglie, cade su un coltello e muore

Sarebbe inciampato nello sportello della lavastoviglie, sarebbe caduto su un coltello da cucina ed è morto dissanguato. Tragedia nella serata di martedì 19 settembre a Siccomario (Pavia) dove i carabinieri hanno trovato un uomo di 63 anni, Alessandro Riboni, morto dissanguato in casa sua.

I militari lo hanno trovato in una pozza di sangue con accanto un coltello da cucina. Stando a quanto trapelato pare che Riboni stesse caricando la lavastoviglie. Inspiegabilmente (forse per un attimo di distrazione) sarebbe inciampato nello sportello aperto cadendo su uno dei coltelli presenti, riposto presumibilmente con la lama all'insù, che gli ha trafitto la gamba recidendogli l'arteria femorale. L'emorragia scatenata lo ha portato alla morte.

Al momento dell'incidente il 63enne, ex operaio ormai in pensione, era solo in casa. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato il 112 sentendo delle urla provenire dal suo appartamento. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. I militari hanno effettuato i rilievi del caso. Il pm di turno della procura di Pavia ha deciso di non disporre ulteriori accertamenti sul caso. La salma è stata affidata alla famiglia.