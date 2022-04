Due aerei si sono urtati all'aeroporto di Malpensa

Incidente sul piazzale dell'aeroporto di Malpensa nella mattinata di lunedì 4 aprile. Un Airbus A330 appena atterrato da New York ha urtato in fase di parcheggio al satellite Nord ha urtato con l'estremità dell'ala la winglet di un A320 easyJet pronto a partire per Tel Aviv.

L'urto è stato lieve e non si registrano feriti ma solo piccoli danni ai due aerei. Sono in corso le operazioni di riparazione e il volo per Tel Aviv al momento risulta programmato con due ore di ritardo; il volo per New York, invece, è già ripartito.

Da Sea, società che gestisce lo salo della brughiera, hanno puntualizzato che c'è stato un "problema nel processo di allocazione delle piazzole degli aeromobili" e "sono in corso approfondimenti per accertare le cause".