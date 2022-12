Il pilota sbaglia manovra e finisce con l'aereo sulla Provinciale

Incredibile incidente mercoledì pomeriggio a Carzago della Riviera, nella Bresciana. Un aereo ultraleggero Piper PA-28-180 Cherokee guidato da un pilota milanese di 64 anni al termine delle manovre di atterraggio è andato un po' "lungo", sfondando la recinzione dell'aviosuperficie Sorlini e finendo letteralmente in mezzo alla strada, la trafficata Provinciale 78 che collega Calvagese a Sedena, Padenghe e Bedizzole.

Nessuno si è fatto male, nemmeno il pilota: è stato soccorso da un'ambulanza di Garda Emergenza, ma medicato sul posto e nulla più. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Bedizzole e la polizia locale intercomunale di Calvagese e Muscoline. Allertati anche i vigili del fuoco, con una squadra in partenza da Brescia ma missione interrotta perché tutto si era già risolto.

Qualche disagio al traffico, inevitabile. Ma l'aereo, come racconta BresciaToday, è stato prontamente rimosso dal personale della Sorlini. Il pilota era decollato un paio d'ore prima da una pista in provincia di Milano: ha raggiunto il lago di Garda per atterrare all'aviosuperficie Sorlini, dov'è arrivato poco prima delle 15. Poi la manovra sbagliata e l'incidente.