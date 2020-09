Si schianta con l'ultraleggero subito dopo il decollo: grave commerciante milanese

Avrebbe perso potenza subito, immediatamente. E alla fine, senza altra scelta, ha tentato un atterraggio di fortuna nei campi, schiantandosi. Grave incidente sabato pomeriggio a Cornegliano Laudense, nel Lodigiano, dove un aereo ultraleggero è precipitato al suolo appena dopo il decollo.

Ai comandi c'era un 56enne di Colturano, un commerciante milanese molto noto in paese, descritto come un pilota esperto e proprietario del mezzo. A dare l'allarme sono stati i residenti di zona - l'incidente è avvenuto a qualche centinaio di metri dalle case - e alcuni agricoltori che stavano lavorando nei campi a ridosso di via I maggio.

L'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'aereo dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato all'ospedale di Cremona. Nello schianto ha riportato ferite serie e le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sull'incidente indagano i carabinieri. La prima ipotesi, la pista privilegiata, è che il mezzo abbia avuto un problema con il carburante, tanto da diventare praticamente impossibile costringendo il pilota a tentare un atterraggio di fortuna