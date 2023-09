Così a Milano si è rischiata una strage come a Brandizzo

Un incidente simile a quello di Brandizzo era già successo meno di un anno fa. In pieno centro a Milano (nella stazione di Domodossola). Fortunatamente non si erano registrate vittime, non c'erano stati feriti. Solo un grande spavento e un boato in piena notte. Anche in quel caso un treno aveva travolto in pieno un mezzo che stava effettuando la manutenzione sulla linea, nonostante l'ultimo treno non fosse ancora passato.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al 26 settembre 2022. È un lunedì sera ed è passata da poco la mezzanotte quando il treno regionale 392, un Malpensa Express partito dal terminal 1 dell'aeroporto sta pera arrivare nella stazione di destinazione: Milano Cadorna. Il Csa con la livrea rossa sta correndo sui binari a velocità sostenuta. Poco prima di attraversare la stazione di Domodossola scatta le frenata di emergenza. "Il treno ha cominciato a suonare e a frenare bruscamente", aveva raccontato a MilanoToday uno dei testimoni che era sulla carrozza di coda. Le ruote del convoglio pattinano, poi un tonfo sordo: il convoglio urta un carrello manutenzione che stava lavorando sul binario 2 della stazione. Mezzo a bordo del quale non c'era più nessuno, fortunatametne.

In quel caso il macchinista era riuscito a frenare in tempo. Il treno, secondo quanto aveva appreso MilanoToday, viaggiava lanciato sui binari e il macchinista era riuscito a scorgere i riflessi dei giubboni catarifrangenti indossati dagli operai, gubbini che erano illuminati dalle lampade presenti in stazione.

Trenord, interpellata da MilanoToday, non era riuscita a fornire una ricostruzione del fatto ma si era limitata a confermare l'evento. Il Gruppo Fnm, sempre interpellato da MilanoToday, aveva spiegato che si era trattato di un incidente: "Quel macchinario era di una ditta esterna e serviva per la posa della pavimentazione e non è ancora chiaro perché è stato movimentato in quel momento", aveva puntualizzato il portavoce della società. Trama simile, finale fortunatamente diverso. Tutto merito del caso. Letteralmente.