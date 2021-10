Incidente nel cantiere della M4 in centro, operaio perde il dito di una mano

Incidente sul lavoro mercoledì mattina nel cantiere della metro M4 in corso Europa, in pieno centro a Milano, a due passi da piazza San Babila. Stando alle prime informazioni finora apprese, a restare ferito è stato un lavoratore di 54 anni, poi accompagnato in codice giallo alla clinica San Giuseppe.

Nell'incidente, l'operaio ha riportato un trauma a una mano e ha subito l'amputazione di un dito.

Oltre ai soccorsi, nel cantiere della nuova metro blu meneghina sono intervenuti anche i tecnici di Ats e i carabinieri. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.