Incidente sul lavoro a Mind, grave un operaio

Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di Mind nel pomeriggio di venerdì 28 giugno. L’uomo, che stava manovrando una pala meccanica, è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono delicate. Sul caso indaga la polizia, sul posto insieme agli ispettori di Ats.

Tutto è successo poco dopo le 15 all’interno di un cantiere all’inizio dell’ex Decumano, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione il 44enne stava manovrando un mezzo meccanico.

L’uomo, privo di sensi, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito con l’elicottero al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato ricoverato con la massima urgenza.

È il secondo grave incidente sul lavoro in poche ore. Nella mattinata di venerdì 28 giugno un operaio di 58 anni, Claudio Tigni, è stato inghiottito dalla furia dell’Adda durante una operazione di manutenzione del canale scolmatore a Concesa, sotto il ponte dell’A4.