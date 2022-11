In ospedale per un incidente, gli trovano gli slip pieni di cocaina

È finito all'ospedale dopo un brutto incidente. Ma i medici, visitandolo, gli hanno trovato della cocaina negli slip e hanno chiamato la polizia. L'episodio verso la mezzanotte di sabato 5 novembre al pronto soccorso del Niguarda.

L'uomo, un 40enne italiano con precedenti, è stato trasportato all'ospedale in codice giallo dopo essere caduto con lo scooter fratturandosi ginocchio e torace e incrinandosi le costole. Proprio durante la visita medica, però, i sanitari hanno rinvenuto 13 involucri di cellophane nelle mutante. All'interno c'era della cocaina pronta per essere venduta.

Con sé il 40enne aveva anche circa 300 euro, in banconote di piccolo taglio. Gli agenti, viste le sue condizioni di salute, non lo hanno arrestato. Per lui, però, è partita una denuncia per spaccio.