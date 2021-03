Milano, soccorsi allertati per incidente ma sono ragazzi che fumano il crack: uno grave

Due ambulanze e polizia locale sono accorse per un presunto incidente in bici. Ma una volta sul posto non hanno trovato alcun sinistro e nemmeno alcuna bicicletta. Per strada c'erano solo due ragazzi che si erano sentiti male probabilmente dopo aver fumato del crack. L'insolito accaduto nella serata di giovedì 4 marzo, verso le 21:30, in viale Molise.

Dopo la segnalazione di un cittadino sulla necessità di inviare un'ambulanza, sul luogo sono arrivati 118 e locale. I soccorritori però hanno rilevato che non si trattava di un incidente e che i due giovani presenti, 20 e 22 anni, avevano accusato un malore dopo aver fatto uso dello stupefacente. All'arrivo dei soccorritori entrambi barcollavano e parlavano 'biascicando'.

Uno dei due è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano, mentre l'altro, non grave, in verde alla clinica di Città Studi. Gli agenti della locale dopo aver appurato che non vi erano veicoli coinvolti in uno schianto né alcun segno di un incidente hanno cdichiarato chiuso l'intervento.