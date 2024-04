Incidente a Milano, travolta da una moto mentre attraversa: gravissima

Prima l’impatto con la moto, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Una donna di 58 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Bartolomeo D’Alviano a Milano (zona Lorenteggio) nella tarda mattinata di venerdì 26 aprile.

Tutto è successo poco dopo le 12, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando la strada (fuori dalle strisce pedonali) dal lato dispari verso il lato pari. Proprio durante l’attraversamento sarebbe stata urtata dalla Yamaha Mt09 guidata dal 21enne.

Le condizioni della 58enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La donna, stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del Policlinico a causa di una frattura esposta alla gamba. Illeso, invece, il 21enne alla guida della moto che ha rifiutato i soccorsi. I ghisa di piazza Beccaria sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.