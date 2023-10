Incidente nello scalo merci: travolto da un treno, grave

Un uomo di 30 anni è stato travolto da un treno all'interno dello scalo merci di Gallarate (Varese) nel primo pomeriggio di lunedì 9 ottobre.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 13.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti sia da parte della Polfer che da parte dei tecnici dell'Ats. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il 30enne si trovasse a bordo dei binari quando è transitato un treno a bassa velocità che lo ha colpito (al momento non è chiaro se il 30enne sia un lavoratore della struttura).

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Varese. Avrebbe riportato traumi al torace, all’addome e ad una gamba. Le sue condizioni sono particolarmente delicate ed è in pericolo di vita.