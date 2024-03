Incidente all'università Bicocca: scoppia autoclave con l'acido cloridrico

Attimi di apprensione lunedì mattina per un incidente al laboratorio di Scienze dei materiali dell'Università Bicocca di Milano. È scoppiata un'autoclave durante un esperimento. Dall'esplosione è fuoriuscito acido cloridrico usato in quel momento per una prova didattica. Sul posto, in via Roberto Cozzi 55, sono arrivati i vigili del fuoco, poco prima del mezzogiorno. Non ci sono persone ferite, né intossicate.

Evacuato il padiglione universitario

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano, al momento dell'arrivo delle squadre dei pompieri il personale universitario aveva già evacuato l'intero padiglione universitario. Si tratta dell'edificio U5 dell'ateneo, dedicato a Matematica e Scienza dei materiali.

Presenti tre mezzi dei pompieri, compreso il nucleo Nbcr (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico). In particolare, gli specialisti del Nbcr stanno monitorando gli ambienti. Sono sempre loro gli incaricati di cercare di stabilire le cause che hanno portato allo scoppio dell'autoclave.