Bariola, incidente sul lavoro in un'officina: operaio ustionato

È stato trasportato in codice rosso al Niguarda con ustioni di secondo grado a braccia e gambe l'operaio di 32 anni che è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un'autofficina di via Bach a Bariola, frazione di Caronno Pertusella (Varese), nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 13:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni dell'accaduto non chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte di Ats e dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco per i rilievi del caso.

L'operaio, P.G. (queste le sue iniziali), è stato stabilizzato dai soccorritori intervenuti con un'ambulanza e un'automedica; successivamente è stato trasportato a sirene spiegate al Niguarda. Le sue condizioni sarebbero critiche.