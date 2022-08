Gli crolla addosso una lastra lunga 10 metri: operaio si rompe entrambe le gambe

Un operaio di 40 anni ha riportato la frattura di entrambe le gambe in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che produce prefabbricati di via dell'Industria a Buscate nel pomeriggio di lunedì 29 agosto.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Legnano, intervenuti sul posto insieme al personale dell'Ats e ai vigili del fuoco, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio sia stato travolto da una lastra di ferro lunga oltre 10 metri.

I primi a prestare i soccorsi al 40enne sono stati i suoi colleghi che, oltre ad allertare il 112, hanno liberato l'uomo dal peso della lastra. Sul posto, oltre a un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inverino. L'operaio, soccorso dai sanitari, è stato stabilizzato e accompagnato in codice giallo all'ospedale di Legnano; le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.